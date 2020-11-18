Son dakika: Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakem kadrolarını duyurdu. Son dakika haberine göre Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
9. haftanın hakemleri şöyle:
21 Kasım Cumartesi
Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman