Son dakika: Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakem kadrolarını duyurdu. Son dakika haberine göre Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

9. haftanın hakemleri şöyle:

21 Kasım Cumartesi



Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek



Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk



22 Kasım Pazar



Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya



Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol



Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar



Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



23 Kasım Pazartesi



Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman