Haberler Süper Lig Son dakika: Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

Son dakika: Beşiktaş-Medipol maçının hakemi oldu

Son dakika haberine göre 'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Medipol maçını hakem yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:37
Son dakika: Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'de 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakem kadrolarını duyurdu. Son dakika haberine göre Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Medipol maçını hakem yönetecek.

9. haftanın hakemleri şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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