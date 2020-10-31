Galatasaray 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Galatasaray ve Ankaragücü, Süper Lig'in 7. haftasında TT Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'ın tek golü 45+2'de, Marcelo Saracchi'nin asistinde Hollandalı yıldız Ryan Babel'den geldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini kazandı.

Galatasaray, 13 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaray bir sonraki lig maçını Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. MKE Ankaragücü ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)



20. dakikada gelişen Ankaragücü kontratağında Diousse uzun pasını sağ kantta bulunan Lobjanidze'ye aktardı ve ters koşu ile ceza alanına sarktı. Lobjanidze'den tekrar pası alan Diousse'nin ceza sahası içinden sert şutu az farkla auta çıktı.



23. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Ömer Bayram'ın direkt kaleye çektiği şut yan ağlarda kaldı.



36. dakikada Emre Güral'ın pasında Lobjanidze'nin ceza alanı işinden çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi.



45+2. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi, rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi ve pasını Babel'e çıkardı. Babel, penaltı noktasının hemen önünden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0



(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)