Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle 'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında sahasında 'nü ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:51
Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jonathan Boling sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Meriah, Dilaver, Moroziuk, Melnjak, Doğan, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Voca, Lukasik, Luka Adzic, Paintsil, , Borven

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