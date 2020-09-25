Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 07:59
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı 25 Eylül Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Zukanoviç, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Vato Arveladze, Dari, Artur Sobiech (Mevlüt)

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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