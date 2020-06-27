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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

- | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

'in 29. haftasında evinde 'nü ağırlıyor. Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılıp, maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'den devralmak istiyor. Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkacak olan Başkent ekibi de kümede kalma umudunu sürdürmek için zorlu deplasmandan puan veya puanlar almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa uzun süre sonra 11'e döndü. İşte detaylar...

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

ANKARAGÜCÜ FORMDA!

Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 20:10
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