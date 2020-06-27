Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılıp, maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'den devralmak istiyor. Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkacak olan Başkent ekibi de kümede kalma umudunu sürdürmek için zorlu deplasmandan puan veya puanlar almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa uzun süre sonra 11'e döndü. İşte detaylar...
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Sörloth
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill
ANKARAGÜCÜ FORMDA!
Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 20:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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