Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

ANKARAGÜCÜ FORMDA!

Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.