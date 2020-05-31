Son dakika: Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile 'devam' dedi! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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ile 'devam' dedi!

Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile 'devam' dedi!

Son dakika transfer haberi... Adı Beşiktaş ile anılan , mevcut kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Yeni Malatyaspor, sözleşmenin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Kısa süre önce adı eski kulübü Beşiktaş ile de anılan , geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Süper Lig ekiplerinden 'da aktif futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli futbolcu, Anadolu temsilcisiyle yola devam etme kararı aldı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ
Öte yandan Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Gökhan Töre, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 21 müsabakada rol alırken 2 gol 4 asistle oynamıştı.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 17:18
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