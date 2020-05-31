Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile 'devam' dedi!
Son dakika transfer haberi... Adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre, mevcut kulübü Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Yeni Malatyaspor, sözleşmenin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Kısa süre önce adı eski kulübü Beşiktaş ile de anılan Gökhan Töre, geleceğine ilişkin son kararı verdi.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da aktif futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli futbolcu, Anadolu temsilcisiyle yola devam etme kararı aldı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Öte yandan Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.
Gökhan Töre, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 21 müsabakada rol alırken 2 gol 4 asistle oynamıştı.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 17:18
- Son dakika: Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile 'devam' dedi!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile 'devam' dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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