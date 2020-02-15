UEFA'nın City kararı sonrası Türk kulüplerinde son durum!

UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı. Bu gelişme Avrupa futbolunda şok etkisi yarattı. Manchester City, UEFA'nın yaptığı açıklamanın ardından resmi sitesinden CAS'ta hakkını arayacağını duyurdu.

İngiliz ekibinin açıklamasında, "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre UEFA'nın finansal kriterlerini karşılayamayan kulüpler için kurumun öngördüğü ceza onları Avrupa Kupaları'na katılmaktan men etmek. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Manchester City'e verilen bu tarihi cezanın ardından Türk takımlarının durumu...

UEFA, geçen sezona ait Finansal Fair Play 2019 Raporu'nu geçtiğimiz ay açıklamıştı. Raporda son iki sezonun toplam bilançosu yer alıyordu. UEFA'nın raporunda yapılandırma anlaşması imzalanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili bilgilere yer verildi.

UEFA'nın raporunda Galatasaray'ın 2017 / 2018 ve 2018 / 2019 sezonlarında kulübün yapılan anlaşma şartlarına uyduğu belirtildi. Beşiktaş'ın geciken ödemeler nedeniyle 100 bin euro para cezası aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor için detaylı bilgiler verildi.

2017 / 2018 ve 2018 / 2019 sezonları için Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yapılandırma anlaşmasını ihlal ettikleri ifade edildi. UEFA her iki takım için duruşma aşamasının devam ettiğini vurgulamıştı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇIKLADI

UEFA'nın açıkladığı raporda yer alan bilgiler Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından 2019 yılı içerisinde açıklandı. Fenerbahçe, Temmuz ayında yaptığı açıklamada UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini ve 2020 / 2021 ile 2021 /2022 sezonlarında UEFA kadrolarında 23 oyuncu sınırlandırılması olacağını duyurmuştu.

Sarı lacivertlilerin pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu da bulunuyor. Aksi durumda Fenerbahçe önümüzdeki 2 sezon içerisinde yeni transferlerini UEFA kadrolarına dahil edemeyecek.

Trabzonspor da UEFA'nın açıkladığı finansal fair play raporunda yer alan bilgileri resmi olarak duyurmuş ve UEFA'nın verdiği Avrupa gelirlerinin yüzde 50'sine el koyma kararını da CAS'a taşımıştı.

UEFA'nın bu kararı Avrupa futbolunda şok etkisi yaratırken futbolun patronunun FFP konusunda şakasının olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Manchester City için çıkan 2 senelik cezanın ardından gözler PSG, Chelsea gibi radarda olan kulüplere çevrildi.