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14 Ocak 2020, Salı
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Sepil: Doğru zamanlama

Sepil: Doğru zamanlama

ve Başkanı , çalıştayın ilk gününün ardından değerlendirme yaptı.

ve Başkanı , çalıştayın ilk gününün ardından değerlendirme yaptı. "Şu an Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı var" diyen Sepil, "Hakikaten çok zamanlı bir şekilde düzenlenen bu toplantıda, Türk futbolunda çözülmesi gereken sorunların masaya yatırılması gerekiyordu. Bu çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor" ifadelerini kullandı.

  1. 14.1.2020
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