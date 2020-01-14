Sepil: Doğru zamanlama

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, çalıştayın ilk gününün ardından değerlendirme yaptı. "Şu an Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı var" diyen Sepil, "Hakikaten çok zamanlı bir şekilde düzenlenen bu toplantıda, Türk futbolunda çözülmesi gereken sorunların masaya yatırılması gerekiyordu. Bu çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor" ifadelerini kullandı.