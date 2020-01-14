Sepil: Doğru zamanlama
Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, çalıştayın ilk gününün ardından değerlendirme yaptı.
Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, çalıştayın ilk gününün ardından değerlendirme yaptı. "Şu an Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı var" diyen Sepil, "Hakikaten çok zamanlı bir şekilde düzenlenen bu toplantıda, Türk futbolunda çözülmesi gereken sorunların masaya yatırılması gerekiyordu. Bu çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor" ifadelerini kullandı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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