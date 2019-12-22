Sahne liderin
Sezonun flaş takımı Sivasspor, bugün G.Birliği ile karşı karşıya gelecek 7’de 7 ile yoluna devam eden Yiğidolar, seriyi sürdürmeyi hedefleyecek.
SÜPER Lig lideri Sivasspor, bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. 7'de 7 ile yoluna devam eden ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bir puan alması halinde de bitime bir hafta kala devreye lider girmeyi garantileyecek. Yiğidolar'da Gençler karşılaşması öncesi 4 eksik oyuncu bulunuyor. Emre Kılınç ile Fatih Aksoy cezaları; Rybalka ve Hugo Vieira da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ankara'dan 3 puanla dönmeliyiz" diye konuştu.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Sahne liderin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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