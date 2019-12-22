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22 Aralık 2019, Pazar
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Sahne liderin

Sahne liderin

Sezonun flaş takımı , bugün G.Birliği ile karşı karşıya gelecek 7’de 7 ile yoluna devam eden , seriyi sürdürmeyi hedefleyecek.

SÜPER Lig lideri , bugün 'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. 7'de 7 ile yoluna devam eden ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bir puan alması halinde de bitime bir hafta kala devreye lider girmeyi garantileyecek. 'da Gençler karşılaşması öncesi 4 eksik oyuncu bulunuyor. Emre Kılınç ile Fatih Aksoy cezaları; Rybalka ve Hugo Vieira da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten teknik direktör , "Ankara'dan 3 puanla dönmeliyiz" diye konuştu.

  1. 22.12.2019
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