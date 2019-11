Süper Lig'de şok kavga! Soyunma odası karıştı

Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor takımlarının karşı karşıya geldiği maçtan sonra hoş olmayan olaylar yaşandı. Alınan bilgiye göre, karşılaşma sırasında ev sahibi takımdan Veysel Sarı ile konuk ekipten Adis Jahovic arasında oluşan gerginlik, soyunma odasına taşındı.

Konuk takım soyunma odasına giden Veysel ile Jahovic arasındaki tartışma, küfürleşme ve arbedeye dönüştü. Diğer futbolcular ile teknik ekiplerin de katılmasıyla büyüyen tartışma, güvenlik görevlileri ve polisin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Olayın kahramanlarından olan Yeni Malatyasporlu futbolcu Jahovic konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adis Jahovic, olayın yatıştığını ve bir problemin olmadığını söyledi.

"MAÇTAN SONRA HER ŞEY HALLOLDU"

Böyle maçlarda gerginliklerin yaşanabileceğini ifade eden tecrübeli golcü, "Her maçtan sonraki gibi her şey halloldu. Olay yatıştı, Her zaman stres, herkes kazanmak istiyor. Skor 2-2'ye geldikten sonra biraz konuşuldu sonra bir şey olmadı. Bir problem yok" diye konuştu.

"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"

Maça kötü başladıklarını ifade eden Jahovic, "İlk yarı iyi oynamadık, Kasımpaşa daha baskılı başladı. İkinci yarı gerçek bir Malatyaspor gibi sahaya çıktık skoru da lehimize çevirdik. Özellikle kırmızı kartın ardından Kasımpaşa gibi bir takıma karşı skoru korumak zor. Bugün 2-2'lik sonuç, olması gereken bir sonuçtu belki de" ifadelerini kullandı.

"SAYDIĞIM 4-5 KİŞİ KRALLIK YARIŞINI GÖTÜRECEK GİBİME GELİYOR"

Süper Lig'de golcüler arasında yaşanan yarış hakkında da konuşan Jahovic, "Şu anda Cisse'nin performansı iyi. Vedat Muriç'in o performansı yakalamasını bekliyor herkes. Tabii ki o da bu yarışın içine katılacak. Sörloth'un durumu nasıl olur bilmiyorum. Saydığım 4-5 isim zirvede olacak ve yarışı böyle götürecek gibime geliyor" şeklinde konuştu.



Her iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirirken Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Murat Şahin maçtan sonra yaşanan olayların çok üzücü olduğunu söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmanın 85'inci dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına katılan Şahin, maç içinde ve sonrasında yaşanan olayların futbolun önüne geçtiğini belirterek, "Bu akşam burada futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşananlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra yapacaktır" dedi.

Şahin, hakemin kendilerini ezdirdiklerini vurgulayarak, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken beklemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi gereğinden fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Şahin, şunları söyledi;

"Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün maçın önüne geçti."

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, "İç sahada oynadığımız 5'inci karşılaşma. Bu maçlarda 10 puan kaybettik. Bu da bize ligdeki sıralamamızda problem yaratıyor. Oyunun ilk bölümde istediklerini yapan bir Kasımpaşa vardı. Rakip kaleye kenarlardan gidebilen ve pozisyonlar üretebilen bir takımdık. Golü bulduktan sonra ikinci golü bulacak fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Ofansif gücü olan Malatyaspor karşısında riskli bir skordu devre için. İkinci yarıda da güçlü oynamamız gerek. Rakibimizin risk alacağını düşündük, öyle de oldu. İkinci yarı ikinci golü bulacakken yan hakemin ofsayt dediği VAR'ın gol dediği bir pozisyon yaşadık. Oyun 1-1 oldu. Bunun şokunu atlatamadan ikinci golü yedik. Sonra biz risk almak zorunda kaldık. Baskı kurmaya başladık, ön tarafı dörtledik. Daha sonra kırmızı karttan sonda da daha baskılı oyun oldu. Pozisyon da ürettik. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Uzatmalarda sakin kalabilsek öne geçebilirdik. Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık. Lig devam ediyor. Bu oyunları güçlü şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. İç sahada daha iyi oynamalıyız" şeklinde konuştu.