Sergen Yalçın çileden çıktı! Hakemin üzerine yürüdü
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına 2-1 Malatyaspor'un üstünlüğü ile girilirken Kasımpaşa duraklama dakikalarında bulduğu golle skoru eşitledi ve maç 2-2 sona erdi. Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın gördüğü kırmızı karttan sonra oldukça sinirlendi. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın üzerine yürümeye çalışan Sergen Yalçın'ı yardımcıları güçlükle sakinleştirdi. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...
3 Kasım 2019 Pazar 19:25
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Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın sinirlerine hakim olmakta zorlandı.
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, 10 kişi kaldığı karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak liderlik şansını kaybetti.
Konuk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın 84. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu dakikada bir pozisyon sonrası maçın hakemi Halis Özkahya'ya itiraz eden Sergen Yalçın, sarı kartla cezalandırıldı.
Bu karttan sonra hakeme itirazını sürdüren Sergen Yalçın, direkt kırmızı kart gördü.