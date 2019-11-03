Sergen Yalçın çileden çıktı! Hakemin üzerine yürüdü

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına 2-1 Malatyaspor'un üstünlüğü ile girilirken Kasımpaşa duraklama dakikalarında bulduğu golle skoru eşitledi ve maç 2-2 sona erdi. Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın gördüğü kırmızı karttan sonra oldukça sinirlendi. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın üzerine yürümeye çalışan Sergen Yalçın'ı yardımcıları güçlükle sakinleştirdi. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...

3 Kasım 2019 Pazar 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





