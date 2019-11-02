Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor sahasında, zirve yarışında yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmada iki ekip adına da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. İşte Alanyaspor-Başakşehir maçından kareler...

2 Kasım 2019 Cumartesi 20:54 Güncelleme: 02.11.2019 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





