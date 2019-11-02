Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor sahasında, zirve yarışında yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmada iki ekip adına da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. İşte Alanyaspor-Başakşehir maçından kareler...
2 Kasım 2019 Cumartesi 20:54
Güncelleme: 02.11.2019 20:54
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Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
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Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Alanya ekibi liderlik koltuğunu riske atarken, deplasman ekibi ise zirve yarışında yara aldı.
9 golle gol krallığında 1. sırada bulunan ve bu maçta skora etki edemeyen Papis Cisse'nin karşılaşma sonunda üzgün tavırları ise dikkat çekti.