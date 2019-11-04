MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Gizli anlaşma'

Böyle saçma, böyle tehlikeli, böyle tuhaf bir karar olur mu? Hangi hakem ceza almak ister? Hem kariyer hem para kaybı. Dolayısıyla da hakemler kendi aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...