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MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Gizli anlaşma'
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe maçında yaşanan hakem krizinin yankıları hala sürüyor... A Spor'da yayınlanan programda Trabzonspor – Göztepe karşılaşmasında VAR odasında tartışma olduğu ve Sörloth'un düşürüldüğü, bariz şekilde penaltı olan pozisyonda kaos yaşandığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak Ahmet Çakar da çok çarpıcı ifadeler kullandı.
4 Kasım 2019 Pazartesi 08:45
Güncelleme: 04.11.2019 08:51
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İşte yorumcu ve yazar Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'nde 'Gizli Anlaşma' başlığı ile yer alan ve gündeme bomba gibi düşen o yazısı:
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Trabzonspor-Göztepe maçındaki hakem skandalının perde arkasını Ahmet Çakar açıklıyor. MHK, "VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak" diyerek çok tehlikeli bir karar verdi. Hakemler de aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...
Merkez Hakem Komitesi, Türk hakemliğinin 3 ayda içine etti. Manasız, çok tehlikeli, hakemleri baskı altına alan bir karar verdi. Sezon başı dediler ki, "VAR daveti ile VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak."
Böyle saçma, böyle tehlikeli, böyle tuhaf bir karar olur mu? Hangi hakem ceza almak ister? Hem kariyer hem para kaybı. Dolayısıyla da hakemler kendi aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...
AYDINUS VAR'A GİTSE PENALTI VERECEK
Önceki gece Trabzon'da çok vahim bir tablo yaşadık. Sosa'nın ayağına daha doğrusu bileğine ciddi bir basma var. Açı biraz farklı olsa Allah korusun ayağı kırılır. VAR hakeminin de benimle aynı düşüncede olması gerekir.