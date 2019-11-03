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'VAR' odasında flaş tartışma! 'Kes sesini'

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta hakem Fırat Aydınus ve 'VAR'ın verdiği kararlar tartışmalara neden olmuştu.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programına bağlanarak Trabzonspor - Göztepe maçında yaşanan 'VAR' konuşmalarına ilişkin flaş iddialarda bulundu.

Trabzonspor - Göztepe maçında VAR ile AVAR neler konuştu? Zeki Uzundurukan açıkladı.

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03 Kasım 2019 , Pazar
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