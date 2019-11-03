'VAR' odasında flaş tartışma! 'Kes sesini'
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta hakem Fırat Aydınus ve 'VAR'ın verdiği kararlar tartışmalara neden olmuştu.
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