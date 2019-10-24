Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'in 9. haftası, yarın oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbinin başlama saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 EKİM CUMARTESİ:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 EKİM PAZAR:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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