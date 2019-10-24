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24 Ekim 2019, Perşembe
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'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

'in 9. haftası, yarın oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Haftanın en önemli maçında ise ile , 27 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. 'taki derbinin başlama saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü ()

26 EKİM CUMARTESİ:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 FK-Aytemiz (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 EKİM PAZAR:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya (Yeni )

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova )

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Medipol -Trabzonspor (Başakşehir )

  1. 24.10.2019
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