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23 Ekim 2019, Çarşamba
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İşte 'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa'nın kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu 'nde 3. hafta maçları bugün E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Turnuvanın son şampiyonu , E Grubu'nda konuk olduğu ekibi Genk'i 4-1 mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikalarda Alex Oxlade-Chamberlain, 77. dakikada , 87. dakikada Muhammed Salah attı. Genk, tek golünü 88. dakikada Stephen Odey ile buldu. Liverpool, bu galibiyetle 6 puana ulaştı.

F Grubu'nda 'nın takımı, deplasmanda Çekya ekibi 'ı 2-1 yendi. Barcelona'nın gollerini 3. dakikada , 57. dakikada kendi kalesine Peter Olayinka, ev sahibi takımın golünü 50. dakikada Jan Boril kaydetti. Barcelona, bu galibiyetle 7 puana çıktı ve liderliğe yerleşti.

Bu arada Messi, İspanyol Raul ve Portekizli 'dan sonra 'nde 33 farklı takıma gol atan 3. oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 15 sezon en az bir gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.

ekibi Inter, F Grubu'ndaki diğer maçta temsilcisi 'u 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibi Inter'in gollerini 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva kaydetti. Bu skorla Inter, grupta 4 puanlı Borussia Dortmund'u yakaladı.

Milli futbolcular ve 'nın forma giydiği maçta ekibi Lille, H Grubu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 63. dakikada Denis Cheryshev, Lille'in golünü 90+5. dakikada Jonathan Ikone attı. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, mücadelenin tamamında sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 71 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Valencia 4, Lille bir puana çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

  1. 24.10.2019
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