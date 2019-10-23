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23 Ekim 2019, Çarşamba
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2020 Finali dış basında

2020 Şampiyonlar Ligi Finali dış basında

’nın köklü gazetelerinden Marca, Galatasaray - maçı için geldiği İstanbul’da 2020 UEFA finaline değindi.

'nın köklü gazetelerinden Marca, Galatasaray - maçı için geldiği İstanbul'da 2020 UEFA finaline değindi.
(TFF) Riva Hasan Doğan Tesisleri'ne gelen İspanyol medya ekibi, TFF Birinci Başkan Vekili , TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyonlar Ligi Final Elçisi Hamit Altıntop ile İspanya'da forma giymiş olan ve ile bir araya geldi.

SERVET YARDIMCI: 2005'TEN DAHA İYİ OLACAK
Servet Yardımcı final ile ilgili olarak, "Bu sezonki organizasyon, 2005'te Liverpool ve Milan arasında oynanan finalden daha iyi olacak. Daha iyi olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

2005'te yaşanan problemlerin tekrar edilmeyeceğini kaydeden Yardımcı, "İstanbul'da 2 havalimanı var ve her türlü kategoride çok sayıda otel mevcut. Her şeyin kontrolümüz altında olması için çalışıyoruz" dedi.

"TEK DİLEĞİM, FİNALİN İKİ FARKLI ÜLKE TAKIMI ARASINDA OYNANMASI"
Final için herhangi bir favorisi olmadığını belirten Servet Yardımcı, "Ancak tek dileğim, finalin iki farklı ülke takımı arasında oynanması. Atmosfer daha kuvvetli oluyor. Bir ve bir takımı olabilir" diye konuştu.

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 19:01
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