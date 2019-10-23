HaberlerGaleriİşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!
İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0 yenilerek grupta son sıraya geriledi. Bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Sarı-Kırmızılılar'a Toni Kroos 18. dakikada cezayı keserek mücadelenin tek golünü kaydetti. Mücadele sonrası usta yorumcular karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 07:40
Güncelleme: 23.10.2019 07:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti.
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Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Özellikle ilk yarıda net gol pozisyonları yakalayan Galatasaray bu şanslardan faydalanamayarak rakibine boyun eğdi.
Mücadele sonrası spor dünyasının önde gelen isimleri mücadeleyi değerlendirdi.
İŞTE USTA YAZARLARDAN GALATASARAY-REAL MADRID YORUMLARI...