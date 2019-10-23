İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0 yenilerek grupta son sıraya geriledi. Bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Sarı-Kırmızılılar'a Toni Kroos 18. dakikada cezayı keserek mücadelenin tek golünü kaydetti. Mücadele sonrası usta yorumcular karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:40 Güncelleme: 23.10.2019 07:40
İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti.

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İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

Özellikle ilk yarıda net gol pozisyonları yakalayan Galatasaray bu şanslardan faydalanamayarak rakibine boyun eğdi.

İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

Mücadele sonrası spor dünyasının önde gelen isimleri mücadeleyi değerlendirdi.

İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!

İŞTE USTA YAZARLARDAN GALATASARAY-REAL MADRID YORUMLARI...

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