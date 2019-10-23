Chelsea Ajax'ı Batshuayi'yle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. karşılaşmasında İngiliz ekibi Chelsea, deplasmanda geçtiğimiz sezonun finalisti Ajax'ı Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, deplasmanda Ajax'a konuk oldu.
Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 86. dakikasında deplasman ekibi Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 6 puanda kaldı.
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