Chelsea Ajax'ı Batshuayi'yle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, deplasmanda Ajax'a konuk oldu.

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında deplasman ekibi Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 6 puanda kaldı.