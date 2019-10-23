Chelsea Ajax'ı Batshuayi'yle geçti! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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'yle geçti!

Chelsea Ajax'ı Batshuayi'yle geçti!

UEFA H Grubu 3. karşılaşmasında İngiliz ekibi , deplasmanda geçtiğimiz sezonun finalisti 'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

UEFA H Grubu'nda , deplasmanda 'a konuk oldu.

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında deplasman ekibi ile 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 6 puanda kaldı.

  1. 23.10.2019
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