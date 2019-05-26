Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI
Ligin son haftalarında aldığı sonuçlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başaran Fenerbahçe, evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u sahasında ağırlıyor.
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc
Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek.
NOTLAR:
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak. Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor.
Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.
46. RANDEVU
Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı - Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 22 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 2'sini kaybetti
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 45 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabaka 0-0 sona erdi.
VOLKAN DEMİREL SON MAÇINA ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir.
Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere veda edebilir.
Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıktı. Fenerbahçe tarihinin Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan ismi olan Volkan, bir dönem kadro dışı kaldı, bu sezon sadece 15 maçta kaleyi korudu.
İLK KEZ EKSİ AVERAJLA BİTİREBİLİR
Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirebilir. Sarı-lacivertliler, geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yedi ve son haftaya eksi 2 averajla girdi. Fenerbahçe, Antalyaspor'u en az 2 farklı skorla yenemezse, bir sezonu ilk kez eksi averajda tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.
KADIKÖY'DE 11 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig'de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 18:55
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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