Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı. Özdilek son olarak ligde 24. haftada oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçında görevinin başındaydı...
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Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Erzurumspor Mehmet Özdilek döneminde Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a hiç yenilmedi.
- 04.03.2019
- Güncelleme: 04.03.2019 17:04
- Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Luyindama klasiği
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Yorum
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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Yorum
Köyiçi ORMAN VE SENOL EL ELE ARTIK GITMELILER. DEGISIM SART.
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