Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı. Özdilek son olarak ligde 24. haftada oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçında görevinin başındaydı...

ÖZDİLEK, GALATASARAY MAÇI SONRASI BU AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI...

Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor Mehmet Özdilek döneminde Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a hiç yenilmedi.