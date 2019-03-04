Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
04 Mart 2019, Pazartesi
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Son dakika: 'le yollar ayrıldı

Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı

, teknik direktör 'le yollarını ayırdı.

Son dakika haberine göre; Spor Toto ekiplerinden 'da teknik direktör 'le yollarını ayırdı. Özdilek son olarak ligde 24. haftada oynanan ve 1-1 biten maçında görevinin başındaydı...

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Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor Mehmet Özdilek döneminde Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a hiç yenilmedi.

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 17:04
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