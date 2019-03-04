Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen... - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın yıldızlarına çevirdi… Devre arasında Galatasaray'dan Serdar Aziz'i bonservissiz olarak kadrosuna katan ve bu oyuncudan aldığı performansa tam not veren Fenerbahçe Yönetimi, ezeli rakibinin bir başka yıldızını daha transfer ediyor...

4 Mart 2019 Pazartesi 13:04 Güncelleme: 04.03.2019 13:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

Devre arası transfer döneminde ezeli rakibinden Serdar Aziz'i bonservissiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'den bir bomba daha... İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

RESMİ TEMASLARA BAŞLANDI
Sarı Kanarya, Serdar Aziz'den sonra takıma bir Galatasaray'dan bir isim daha katıyor... Sarı lacivertli ekip, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuyla için görüşme sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

Nabız yoklayan ve olumlu geri dönüş alan Fenerbahçe'de transfer bombası ise sezon sonunda patlayacak.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

Galatasaray'daki şartlarından memnun olmayan ve henüz yönetim tarafından yeni sözleşme teklifi almayan Galatasaraylı yıldızın da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

O isim Sinan Gümüş! Güneş'te yer alan habere göre; Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği Sinan konusunda asıl somut adımlar ve resmi teklif sezon biter bitmez atılacak.

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