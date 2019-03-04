Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...
Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın yıldızlarına çevirdi… Devre arasında Galatasaray'dan Serdar Aziz'i bonservissiz olarak kadrosuna katan ve bu oyuncudan aldığı performansa tam not veren Fenerbahçe Yönetimi, ezeli rakibinin bir başka yıldızını daha transfer ediyor...
Nabız yoklayan ve olumlu geri dönüş alan Fenerbahçe'de transfer bombası ise sezon sonunda patlayacak.
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O isim Sinan Gümüş! Güneş'te yer alan habere göre; Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği Sinan konusunda asıl somut adımlar ve resmi teklif sezon biter bitmez atılacak.
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