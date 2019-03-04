Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...

Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın yıldızlarına çevirdi… Devre arasında Galatasaray'dan Serdar Aziz'i bonservissiz olarak kadrosuna katan ve bu oyuncudan aldığı performansa tam not veren Fenerbahçe Yönetimi, ezeli rakibinin bir başka yıldızını daha transfer ediyor...