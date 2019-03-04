Suriyeli golcüden muhteşem röveşata
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Suriyeli golcüden muhteşem röveşata

Suudi Profesyonel Futbol Liginde iki ezeli rakip El-Ittihad ve El-Ehli kulüpleri karşı karşıya geldi. Ev sahibi El-Ittihad 1-0 öndeyken sahneye Suriye asıllı golcü Omar El-Somah çıktı. Öyle bir gol attı ki hem takımına beraberliği getirdi hem de maçı anlatan spikeri kendinden geçirdi.

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04 Mart 2019 , Pazartesi
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