Suriyeli golcüden muhteşem röveşata

Suudi Profesyonel Futbol Liginde iki ezeli rakip El-Ittihad ve El-Ehli kulüpleri karşı karşıya geldi. Ev sahibi El-Ittihad 1-0 öndeyken sahneye Suriye asıllı golcü Omar El-Somah çıktı. Öyle bir gol attı ki hem takımına beraberliği getirdi hem de maçı anlatan spikeri kendinden geçirdi.