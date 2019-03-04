Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 2-0 İstanbul temsilcisinin kazandığı mücadelenin 90 dakika içerisinde öyle bir an yaşandı ki sonrasında büyük tepki yağdı. İşte detaylar...