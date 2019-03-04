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Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 2-0 İstanbul temsilcisinin kazandığı mücadelenin 90 dakika içerisinde öyle bir an yaşandı ki sonrasında büyük tepki yağdı. İşte detaylar...
4 Mart 2019 Pazartesi 10:19 Güncelleme: 04.03.2019 11:11
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Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
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