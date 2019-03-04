Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus... - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 2-0 İstanbul temsilcisinin kazandığı mücadelenin 90 dakika içerisinde öyle bir an yaşandı ki sonrasında büyük tepki yağdı. İşte detaylar...

4 Mart 2019 Pazartesi 10:19 Güncelleme: 04.03.2019 11:11
Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un maçın 42. dakikasında Arda Turan'ın içinde bulunduğu pozisyonda verdiği karar olay oldu...

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Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

Bir pozisyonda Yeni Malatyaspor ceza alanı içine gönderilen ara topu almak isteyen Arda Turan rakibiyle çarpıştı ve ardından yerde kaldı.

Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

'ART NİYETLİ ARDA TURAN' BAŞLIKLI YORUM VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

Fırat Aydınus, VAR'ın başındaki Ali Palabıyık'tan uyarı almazken penaltı kararı değişmedi.

Tepki yağdı! Arda Turan ve Fırat Aydınus...

0-0 giden maç sonrası Fırat Aydınus'un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve pozisyonun kahramanı olan Arda Turan'a tepki yağdı!

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