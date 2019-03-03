BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler - Fotomaç
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BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü.
3 Mart 2019 Pazar 21:45
Güncelleme: 03.03.2019 21:46
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönerek zirve yarışında büyük yara aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BB Erzurumspor'un golünü Rashad atarken Galatasaray'ın golü Belhanda'nın ayağından geldi.
Galatasaray, bu beraberlik ile beraber 46 puana yükselse de Medipol Başakşehir ile aradaki puan farkının 8'e çıkmasına engel olamadı.
BB Erzurumspor ise 22 puan ile 17. sıradaki yerini korudu.
İşte BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler...