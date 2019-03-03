BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü.
3 Mart 2019 Pazar 21:45 Güncelleme: 03.03.2019 21:46
BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönerek zirve yarışında büyük yara aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

BB Erzurumspor'un golünü Rashad atarken Galatasaray'ın golü Belhanda'nın ayağından geldi.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

Galatasaray, bu beraberlik ile beraber 46 puana yükselse de Medipol Başakşehir ile aradaki puan farkının 8'e çıkmasına engel olamadı.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

BB Erzurumspor ise 22 puan ile 17. sıradaki yerini korudu.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler

İşte BB Erzurumspor - Galatasaray maçından kareler...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN