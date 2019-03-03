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Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler
Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İyi futboluna devam eden Başakşehir, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanmayı başardı.
3 Mart 2019 Pazar 19:08 Güncelleme: 03.03.2019 19:08
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İKİ YARIDA BİRER GOL
Maça iyi başlayan misafir takım Başakşehir, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. 44. dakikada penaltı kazanan Başakşehir'de topun başına Emre Belözoğlu geçti. Lider Belözoğlu'nun penaltı golüyle Yeni Malatyaspor karşısında öne geçti İlk 45 dakikanın bitiminde, lider Başakşehir soyunma odasına 1-0 önde gitti.
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