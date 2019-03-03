Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler

Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İyi futboluna devam eden Başakşehir, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanmayı başardı.

3 Mart 2019 Pazar 19:08 Güncelleme: 03.03.2019 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





