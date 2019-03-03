Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
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Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler

Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İyi futboluna devam eden Başakşehir, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanmayı başardı.
3 Mart 2019 Pazar 19:08 Güncelleme: 03.03.2019 19:08
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler

Başakşehir Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İyi futboluna devam eden Başakşehir, zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanmayı başardı.

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Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler

İKİ YARIDA BİRER GOL
Maça iyi başlayan misafir takım Başakşehir, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. 44. dakikada penaltı kazanan Başakşehir'de topun başına Emre Belözoğlu geçti. Lider Belözoğlu'nun penaltı golüyle Yeni Malatyaspor karşısında öne geçti İlk 45 dakikanın bitiminde, lider Başakşehir soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler

İkinci yarıda gol erken geldi. Dakikalar 57'yi gösterirken bu kez sahneye Visca çıktı. Yakaladığı pozisyonu iyi değerlendiren Visca, takımını 2-0 öne geçirdi. Ve mücadele Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle noktalandı.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler

İşte Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler...

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler
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