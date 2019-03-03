Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Kayserispor, Beşiktaş maçını son dakika yediği golle 2-2 berabere tamamlamıştı. Maçtan sonra Kayserispor'un öfkesi vardı. Maçın berabere bitmesine karşı tepkili olan sarı-kırmızılılar, maçtan önce annesinin rahatsızlanmasının ardından ülkesine giden Chery için açıklamada bulundu. Kayserispor:''Çalınan galibiyeti kendisine armağan ediyoruz.'' dedi.