Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar'' - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Kayserispor, Beşiktaş maçını son dakika yediği golle 2-2 berabere tamamlamıştı. Maçtan sonra Kayserispor'un öfkesi vardı. Maçın berabere bitmesine karşı tepkili olan sarı-kırmızılılar, maçtan önce annesinin rahatsızlanmasının ardından ülkesine giden Chery için açıklamada bulundu. Kayserispor:''Çalınan galibiyeti kendisine armağan ediyoruz.'' dedi.
3 Mart 2019 Pazar 15:26 Güncelleme: 03.03.2019 15:46
Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Beşiktaş'ın son dakikalarda attığı golle maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE FUTBOLUN YENİ KURALLARI! HABERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

İstikbal Mobilya Kayserispor başarılı futbolcusu Tjaronn Chery'i, unutmadı.
BEŞİKTAŞ'TA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR! HABERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Sarı Kırmızılı takımın en golcü ismi olan Chery, annesinin rahatsızlığından ötürü Beşiktaş maçı günü ülkesine gitmiş ve kadrodan çıkarılmıştı.

Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''

Kadir Has stadında oynanan ve 2-2 sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçında Kravets, attığı gol sonrası Chery'in formasını alıp kameraya koşarak, golü takım arkadaşına hediye etmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN