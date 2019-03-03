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Kayserispor'dan büyük tepki! ''Galibiyetimizi çaldılar''
Kayserispor, Beşiktaş maçını son dakika yediği golle 2-2 berabere tamamlamıştı. Maçtan sonra Kayserispor'un öfkesi vardı. Maçın berabere bitmesine karşı tepkili olan sarı-kırmızılılar, maçtan önce annesinin rahatsızlanmasının ardından ülkesine giden Chery için açıklamada bulundu. Kayserispor:''Çalınan galibiyeti kendisine armağan ediyoruz.'' dedi.
3 Mart 2019 Pazar 15:26 Güncelleme: 03.03.2019 15:46
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Beşiktaş'ın son dakikalarda attığı golle maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
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İstikbal Mobilya Kayserispor başarılı futbolcusu Tjaronn Chery'i, unutmadı.
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