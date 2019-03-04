Spor yazarları BB Erzurumspor - Galatasaray maçını yazdı
Erman Toroğlu: Bahaneye gerek yok
Galatasaray geçen hafta hak etmediği bir şekilde son dakika golüyle kazandı. Erzurum'dan da hak ettiği şekilde 1 puanla döndü. Galatasaray 3 puan çıkarsaydı Erzurum'a yazık olurdu.
Saha şartları iyi. Aman aman bir şey yok. Yani Galatasaray hiçbir şekilde buna sığınmasın. Zaten bu tip şeyleri çok dillendirdikçe futbolcu da bu bahanelerin arkasına sığınıyor.
Nasıl olsa yönetici ve teknik adam bunları söylüyor. Biz buradan galip gelemesek de bahanesi hazır.Hakem dersen bu maç da o da yok bahaneye sığınacak.Ama gündüz Malatya-Başakşehir maçını söylerseniz Arda'nın lehine bir penaltı veriliyor inanılır gibi değil.Pozisyonu çok sıkarsan faulü Arda'nın aleyhine vermen lazım. Yani öyle bir penaltı.
Fırat Aydınus bu ne yapacağı belli olmaz. VAR'daki de ayrı. Önceki gün Kayserispor Başkanı dün gece de Malatya Başkanı maçtan sonra konuşuyorlar:
Yandık, mahvolduk hakem kararlarıyla diyorlar. Şunun altını çizerek söylüyorum.
Ne Malatya Başkanının ne Kayseri Başkanının bu pozisyonlara itiraz etmeye hakları vardır.
Onlar değil mi aylar önce "Hakem de hata yapar, insan bu" deyip Ali Koç'un Göksel Gümüşdağ'ın Fikret Orman'ın bildirisine imza atanlar.
O imzayı atıyorsanız şimdi ağlamaya hakkınız yok. Doğru Kudüs'e.
Ağlama duvarı orada.
Ama şunu söyleyebiliriz Başakşehir'in hangi maçını seyretsem belli bir prensipte taktikte bildiklerini oynuyorlar.
Bu konuda da kimse onların hakkını yemesin. Ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de başka bir takım Başakşehir'in karşısında şampiyonluğu hak edecek oyun düzeniyle ve taktiğiyle oynayabiliyor.
Başakşehir'in avantajı çok. Büyükler birbirleriyle oynadıkları zaman, birbirlerini hırpalayacaklar.
O sırada Başakşehir başka takımlarla oynayacak.
Erzurumspor'un bu mücadelesini ve oyununu gördükten sonra helal olsun demek lazım.
Fatih Terim'in ilk yarıda çıkarttığı orta saha ve oyuncu seçimleri bence yanlıştı.