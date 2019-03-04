Spor yazarları BB Erzurumspor - Galatasaray maçını yazdı

Onlar değil mi aylar önce "Hakem de hata yapar, insan bu" deyip Ali Koç'un Göksel Gümüşdağ'ın Fikret Orman'ın bildirisine imza atanlar.

O imzayı atıyorsanız şimdi ağlamaya hakkınız yok. Doğru Kudüs'e.

Ağlama duvarı orada.

Ama şunu söyleyebiliriz Başakşehir'in hangi maçını seyretsem belli bir prensipte taktikte bildiklerini oynuyorlar.

Bu konuda da kimse onların hakkını yemesin. Ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de başka bir takım Başakşehir'in karşısında şampiyonluğu hak edecek oyun düzeniyle ve taktiğiyle oynayabiliyor.