Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Art niyetli olan Arda Turan"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Faulü yapan Arda Turan. Art niyetli olan Arda, iyi niyetli olan rakip futbolcu. Ama müstahak, hiç kimse ağlamasın. 'Hakem de insandır, hata yapar' kağıdına imza atan kim varsa ağlamayacak." ifadelerini kullandı.
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