Galatasaray'dan tarihi hamle! Selçuk İnan...
04 Mart 2019, Pazartesi
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'dan tarihi hamle! ...

Galatasaray'dan tarihi hamle! Selçuk İnan...

8 yıldır ’da oynayan ve sarı kırmızılı kulüpte büyük başarılara imza atıp, 11 kupa kaldıran 1 yıl daha yuvasında kalacak. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, yeni kontrat için yönetimle masaya oturdu.

Son haftalarda ortaya koyduğu performansla 'yu unutturan Selçuk'un yönetimle masaya oturduğu belirtilirken Akşam'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki kaptanın 900 bin euro karşılığında 1 senelik daha kontrata imza atacağı öğrenildi.

Özellikle Bartali'nin gelişiyle fizik açısından hazır bir görüntü veren ve hareketli futboluyla alkış toplayan ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 25 maça çıkarken, oyuncunun bu maçlarda 2 gol 2 asist yapması 'in de elini güçlendiriyor.

1905 Galatasaray Yönetici ve İşadamları Derneği'nin kuruluşunun 12. yılında 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödülünü alan Selçuk İnan, 22 yaşında ilk milli maçına çıkarken, tecrübeli orta sahanın akıl almaz istatistikleri kontratın uzatılmasında en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Fatih Terim:

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 11:39
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