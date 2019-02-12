PFDK açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ek olarak Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Roberto Soldado, "tedbirli" olarak PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin sitesinde yer alan sevk kararları şöyle:
"Hukuk Müşavirliği'nce 12.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORKulübü'nün 08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve"usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir .
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 12.2.2019 17:21
- Güncelleme: 12.2.2019 17:23
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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