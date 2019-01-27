Son Yiğido Hugo Vieira
Sivasspor, dün 30 yaşındaki Portekizli golcü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Golcüsü Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivasspor, dün forvete takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Japonya'nın Yokohoma takımında forma giyen Hugo Vieira ile anlaştı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tesislerinde yapılan törende 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Devre arası transferlerinin zor olduğunu belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İnce eleyip sık dokuyarak çok önemli transferler yaptık. Ofansif sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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