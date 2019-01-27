Son Yiğido Hugo Vieira 

Golcüsü Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivasspor, dün forvete takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Japonya'nın Yokohoma takımında forma giyen Hugo Vieira ile anlaştı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tesislerinde yapılan törende 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Devre arası transferlerinin zor olduğunu belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İnce eleyip sık dokuyarak çok önemli transferler yaptık. Ofansif sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.