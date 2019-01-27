Son Yiğido Hugo Vieira 
27 Ocak 2019, Pazar
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Son Yiğido

Son Yiğido Hugo Vieira

, dün 30 yaşındaki Portekizli golcü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcüsü Robinho'yu Başakşehir'e satan , dün forvete takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Japonya'nın Yokohoma takımında forma giyen ile anlaştı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tesislerinde yapılan törende 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Devre arası transferlerinin zor olduğunu belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İnce eleyip sık dokuyarak çok önemli transferler yaptık. Ofansif sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.

  1. 27.1.2019
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