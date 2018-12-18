Süper Lig'de Beraberlik haftası
18 Aralık 2018, Salı
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'de Beraberlik haftası

Süper Lig'de Beraberlik haftası

'de 16. hafta sona erdi. Geride kalan 16 haftada en fazla berabere kalınan hafta yaşandı.

'in 16. haftasında 9 müsabaka oynandı. 4 müsabakada ekipler birbirine üstünlük kurmayı başarırken 5 maç ise berabere bitti. Ligde bu sezon en fazla beraberliğin yaşandığı hafta 16.hafta oldu. Bu sezon geride kalan 8. haftada, 9. haftada ve 11.haftada 4 maç berabere bitmişti. Spor

Toto Süper Lig'in 16.haftasında ise berabere biten 5 maç şöyle:
Göztepe-Bursaspor 0-0
Ç.Rizespor-Alanyaspor 1-1
M.- 1-1
- 2-2
Fenerbahçe-Erzurumspor 2-2

24 golün atıldığı Süper Lig'in 16. haftasında , , ve 3 puanı alan ekipler oldu. Haftanın en farklı kazanan takımı Sivasspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, sahasında Ankaragücü'ne 4-0 mağlup ederken haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2, Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, , ve Akhisarspor ise haftayı puansız kapatan takımlar oldu.

  1. 18.12.2018 12:03
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:18
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