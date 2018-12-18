Süper Lig'de Beraberlik haftası
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. Geride kalan 16 haftada en fazla berabere kalınan hafta yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 9 müsabaka oynandı. 4 müsabakada ekipler birbirine üstünlük kurmayı başarırken 5 maç ise berabere bitti. Ligde bu sezon en fazla beraberliğin yaşandığı hafta 16.hafta oldu. Bu sezon geride kalan 8. haftada, 9. haftada ve 11.haftada 4 maç berabere bitmişti. Spor
Toto Süper Lig'in 16.haftasında ise berabere biten 5 maç şöyle:
Göztepe-Bursaspor 0-0
Ç.Rizespor-Alanyaspor 1-1
M.Başakşehir-Galatasaray 1-1
Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
Fenerbahçe-Erzurumspor 2-2
24 golün atıldığı Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor 3 puanı alan ekipler oldu. Haftanın en farklı kazanan takımı Sivasspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, sahasında Ankaragücü'ne 4-0 mağlup ederken haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2, Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Akhisarspor ise haftayı puansız kapatan takımlar oldu.
- 18.12.2018 12:03
- Güncelleme: 18.12.2018 12:18
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
Süper Lig'de Beraberlik haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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