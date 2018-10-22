Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü bu yıldızların üzerinde. Erwin Koeman ise yönetimden ısrarla o ismi istiyor...

22 Ekim 2018 Pazartesi, 19:15:02 Güncelleme: 12:13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





