Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü bu yıldızların üzerinde. Erwin Koeman ise yönetimden ısrarla o ismi istiyor...
22 Ekim 2018 Pazartesi, 19:15:02
Güncelleme: 12:13:32
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Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.
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Fenerbahçe'de Cocu'nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Erwin Koeman'ın gözü Fabregas'ın üzerinde. Koeman'ın yönetimden iyi bir orta saha istediği biliniyor. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fabregas'ı bir adım öne çıkartıyor.
İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek diğer dünya yıldızları;