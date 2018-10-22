Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü bu yıldızların üzerinde. Erwin Koeman ise yönetimden ısrarla o ismi istiyor...
    22 Ekim 2018 Pazartesi, 19:15:02 Güncelleme: 12:13:32
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Fenerbahçe'de Cocu'nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Erwin Koeman'ın gözü Fabregas'ın üzerinde. Koeman'ın yönetimden iyi bir orta saha istediği biliniyor. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fabregas'ı bir adım öne çıkartıyor.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek diğer dünya yıldızları;

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Diego Godin- Atletico Madrid

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Yacine Brahimi- Porto

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