Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.
Rizespor, geride kalan 13 haftada topladığı 9 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alırken MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 13 haftada topladığı 19 puan ve averajla 14. haftaya 8. sırada giriyor.
- 30.11.2018 19:34
- Güncelleme: 30.11.2018 19:59
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