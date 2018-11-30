Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI
30 Kasım 2018, Cuma
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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI

'in 14.haftasında , 'nü konuk ediyor.

, 'in 14. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetiyor.. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.

Rizespor, geride kalan 13 haftada topladığı 9 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alırken MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 13 haftada topladığı 19 puan ve averajla 14. haftaya 8. sırada giriyor.

  1. 30.11.2018 19:34
  2. Güncelleme: 30.11.2018 19:59
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