Hakan Canbazoğlu penaltı kurtarmaya devam ediyor! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    penaltı kurtarmaya devam ediyor!

    Hakan Canbazoğlu penaltı kurtarmaya devam ediyor!

    Sğpr Toto 'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Erzurumspor deplasmanda ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 17. dakikada kazandığı penaltıda Erzurumspor kalecisi kalesini gole kapadı.

    'de , sahasında ağırladığı Erzurumspor karşısında 17. dakikada penaltı kazandı. Hakem Suat Arslanboğa VAR ile görüştükten sonra penaltı kararını değiştirmedi.

    HAKAN CANBAZOĞLU KURTARDI!
    Atiker Konyaspor'da penaltıda topun başına Skubic geçti. Play-off finalinde 4 penaltı çıkararak Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan , ligin ilk maçında Atiker Konyaspor'dan Skubic'in kullandığı penaltıyı da kurtardı!

    1. 12.8.2018 19:56
    2. Güncelleme: 12.8.2018 19:57
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