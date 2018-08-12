Hakan Canbazoğlu penaltı kurtarmaya devam ediyor!
Sğpr Toto Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Erzurumspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 17. dakikada kazandığı penaltıda Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu kalesini gole kapadı.
Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında ağırladığı Erzurumspor karşısında 17. dakikada penaltı kazandı. Hakem Suat Arslanboğa VAR ile görüştükten sonra penaltı kararını değiştirmedi.
HAKAN CANBAZOĞLU KURTARDI!
Atiker Konyaspor'da penaltıda topun başına Skubic geçti. Play-off finalinde 4 penaltı çıkararak Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Hakan Canbazoğlu, ligin ilk maçında Atiker Konyaspor'dan Skubic'in kullandığı penaltıyı da kurtardı!
- 12.8.2018 19:56
- Güncelleme: 12.8.2018 19:57
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Hakan Canbazoğlu penaltı kurtarmaya devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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