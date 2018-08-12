Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında ağırladığı Erzurumspor karşısında 17. dakikada penaltı kazandı. Hakem Suat Arslanboğa VAR ile görüştükten sonra penaltı kararını değiştirmedi.

HAKAN CANBAZOĞLU KURTARDI!

Atiker Konyaspor'da penaltıda topun başına Skubic geçti. Play-off finalinde 4 penaltı çıkararak Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Hakan Canbazoğlu, ligin ilk maçında Atiker Konyaspor'dan Skubic'in kullandığı penaltıyı da kurtardı!