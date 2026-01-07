Süper Final

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da finale adını yazdırdı. Yarı final mücadelesinde dün Adana'da Samsunspor'la karşılaşan sarılacivertliler, baştan sona üstün oynadığı maçtan net bir skorla galip ayrıldı. İlk dakikadan itibaren rakip kaleye yüklenen sarı-kanarya, aradığı golü 4'üncü dakikada buldu. Yeni transfer Musaba'nın sağ kanattan getirdiği topa penaltı noktası üzerinden şık bir vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu sarılacivertlileri öne geçirdi. Golden sonra da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, ilk yarıda Duran ve Asensio ile ise direkleri geçemedi.

DEV DERBİ ATV EKRANLARINDA

İkinci yarıya Samsunspor daha istekli başlasa da golü bulan yine Fenerbahçe oldu. İlk golün asistini yapan Musaba tekrar sahneye çıktı ve bu kez Jhon Duran'a 'al da at' dedi. Kolombiyalı da farkı ikiye çıkardı. Hollandalı, eski takımı Samsunspor'u yıkan isim olurken, Fenerbahçe adına ise gecenin kahramanıydı. Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İki ezeli rakip 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda en büyük olmak için sahaya çıkacak. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMASINA KAVUŞTU

En son Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki Karagümrük maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, daha sonrasında diz iç bağlarından sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli stoper, 19 Ekim'den sonra dün ilk kez sahaya ayak bastı. Sakatlığını atlatan milli oyuncu, 88'de Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu. Çağlar, bu sezon 7'nci kez şans buldu.

YİĞİT EFE DEMİR 81'DE OFSAYT BAYRAĞINA TAKILDI

Fenerbahçe, dakikalar 81'i gösterdiğinde genç oyuncusu Yiğit Efe Demir'in golüyle karşılaşmada 3 farklı üstünlüğü yakaladı. Ancak VAR incelemesi sonrasında genç oyuncudan önce topa kafayla vuran kaptan Milan Skriniar'ın ofsaytta olduğu tespit edildi. 61'de Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1 olmak üzere toplamda 6 maça çıkmıştı. Dün 7'nci kez görev aldı.

BARTUĞ 2. KEZ 11'DE

Teknik Direktörü Tedesco, 8 eksikle çıktığı Samsunspor karşısında Bartuğ Elmaz'a ilk 11'de yer verdi. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon 2. kez ilk 11'de şans buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri derbide de 11'de yer almıştı. Bu sezon 8. kez oynayan genç orta saha, 61'de yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

8 EKSİKLE SAHADA

Fenerbahçe, Samsunspor karşısına 8 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakat olan Brown, Alvarez, Talisca, Semedo ile milli takımlarındaki Nene ve En- Nesyri de maçta forma giyemedi. Kaleci İrfan Can Eğribayat ise teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.

SAMSUN'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Samsunspor, son resmi maçına göre zorunlu 6 değişiklik yaptı. Kırmızı- beyazlılarda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüp'e karşı oynadıkları maçta ilk 11'de oynayan Posiadala, Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül, ilk 11'de yer almadı. Van Drongelen ve Emre Kılınç ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

ALTYAPIDAN DÖRT GENÇ

Fenerbahçe, eksik oyuncuların yokluğunda Samsunspor karşısına 8 yedek isimle çıktı. Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen 4 genç isim yedek kulübesinde şans bekledi. Kaleci Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş ve Yiğit Efe Demir, altyapıdan Samsunspor maçı kadrosuna dahil olan isimler oldu.

MAKOUMBOU KIRMIZI GÖRDÜ

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalini 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Makoumbou, 78'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Makoumbou'nun bu hareketi sonrasında sakatlık yaşayan Kerem, Fenerbahçeli taraftarların yüreğini ağzına getirdi, tedavi sonrasında oyuna devam etti.