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Şanlıurfa’da Süper Kupa hareketliliği

Şanlıurfa’da, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da karşı karşıya geleceği Süper Kupa, kentte hareketliliğin yaşanmasına neden oldu. Kupa maçı için uçak biletleri tükendi, oteller doldu.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 15:42
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Şanlıurfa’da Süper Kupa hareketliliği

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi gastronomi ve kültürel mirasıyla ünlü şehri olan Şanlıurfa, pazar günü Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ağırlamanın gururunu yaşıyor.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak Süper Kupa maçı, kentte turizm hareketliliğinin yaşanmasına neden oldu. Maç tarihinin belli olması ile Şanlıurfa'ya uçak biletleri tükendi. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunurken, otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu.

Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten kebapçı Halil Kaya, şunları söyledi:

"Şanlıurfalı esnafı olarak Süper Kupa için buraya gelecek misafirlerimizi ağırlamak için çalışmalarımızı tamamladık. Daha önce de Trabzonspor ile Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde Şanlıurfa'da karşılaşmıştı. O dönem de tüm esnafımız, oteller olsun, ticari taksiler olsun, lokantacılar olsun hepsi faydalanmıştır. Bu konuda mutluyuz" dedi.

Şanlıurfa'da iki büyük takımın organizasyonun kentte önemli bir moral kaynağı olacağını vurgulayan Şanlıurfa Taraflar Dernek Başkanı Ali Çiçek ise, "Türkiye'nin iki güzide takımını Şanlıurfa'da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Üzüldüğümüz tek şey Fenerbahçe U19 takımıyla geliyor. A takımıyla gelmelerini istiyoruz. Bizler kentimizdeki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla organizasyonun en iyi şekilde geçebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Maçın Şanlıurfa'da oynanması hem ekonomik, hem sosyal, hem de kültürel kaynaşmaya katkı sağlayacaktır. Otellerimiz doldu. Şanlıurfa bu maçı yüzünün akıyla geçirecektir" diye konuştu.

Süper Kupa için kentte esnafların hummalı çalışmaları devam ederken, sporseverler ise böyle bir organizasyonun kentte moral olacağını kaydettiler.

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