SAINT PETERSBURG STADI

Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki bir futbol stadyumudur. Zenit'in iç sahasındaki karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stat 2008'in Aralık ayında bitecek şekilde tasarlanmıştır, fakat her nasıl olduysa yapımı 2009 yılına kadar sarkmıştır. Stad 69,501 seyirci kapsitelidir. Resmi adı Futbolnıy stadion v zapadnoy çasti Krestovskogo ostrova yani Türkçedeki karşılığı ile Yeni Zenit Stadı 'dır. Stadın mimarını belirleyecek olan yarışmayı "Uzay Gemisi" adlı tasarısıyla Kisho Kurokawa kazandı. Stadın tasarımı; Japonya'nın Toyota kentinde bulunan, yine Kisho Kurokawa'nın tasarladığı Toyota Stadı ile hemen hemen aynıdır. Stad, eskiden yıkılmadan önce Kirov Stadı'nın bulunduğu alana inşa edilmiştir.