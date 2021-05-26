Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki bir futbol stadyumudur. Zenit'in iç sahasındaki karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stat 2008'in Aralık ayında bitecek şekilde tasarlanmıştır, fakat her nasıl olduysa yapımı 2009 yılına kadar sarkmıştır. Stad 69,501 seyirci kapsitelidir. Resmi adı Futbolnıy stadion v zapadnoy çasti Krestovskogo ostrova yani Türkçedeki karşılığı ile Yeni Zenit Stadı 'dır. Stadın mimarını belirleyecek olan yarışmayı "Uzay Gemisi" adlı tasarısıyla Kisho Kurokawa kazandı. Stadın tasarımı; Japonya'nın Toyota kentinde bulunan, yine Kisho Kurokawa'nın tasarladığı Toyota Stadı ile hemen hemen aynıdır. Stad, eskiden yıkılmadan önce Kirov Stadı'nın bulunduğu alana inşa edilmiştir.
SAINT PETERSBURG STADI
Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki bir futbol stadyumudur. Zenit'in iç sahasındaki karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stat 2008'in Aralık ayında bitecek şekilde tasarlanmıştır, fakat her nasıl olduysa yapımı 2009 yılına kadar sarkmıştır. Stad 69,501 seyirci kapsitelidir.
Statlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 01:17