Simge Sağın'dan Mauro Icardi'nin paylaşımına flaş cevap!

Hem kariyeri hem de özel hayatı ile adından söz ettiren Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, attığı gollerden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla da çok konuşuldu.

Galatasaray'ın Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta iki gol atan Arjantinli forvet Mauro Icardi, maçtan sonra ise konuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Icardi, "Aşkını Olayım' şarkısını dinliyor musun?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Aşkın Olayım şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum.

Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor"

Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, son olarak ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaştı.

SİMGE'DEN FLAŞ YANIT!

Simge Sağın da yıldız futbolcunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Simge'den jet hızıyla cevap geldi. Ünlü sanatçı, Mauro Icardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Daha sonra ise Simge Sağın ile Mauro Icardi sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İkilinin yaptığı paylaşımlar sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Beşiktaş'ı tutan Simge Sağın, Galatasaraylı taraftarların gözdesi oldu.



TAKİPTEN ÇIKTI!

Simge Sağın'ın, Mauro Icardi'nin kendisini takibe almasından sonra Beşiktaş'ı takipten çıkarması sosyal medyada gündem oldu.