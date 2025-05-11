CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 35. haftası oldukça kritik bir maça sahne oluyor.

Net Global Sivasspor evinde Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.

Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın bu mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Moutossamy, Charisis, Tolga, Koita, Rodrigues, Manaj

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Mohemmed, Fredy, Ahmet, Taylan, Puşcaş, Bardhi

NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray...
F.Bahçe Xhaka için gözünü kararttı! G.Saray ne verirse...
DİĞER
Barcelona – Real Madrid | El Clasico öncesi Arda Güler kararı
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
F.Bahçe'de Tadic için flaş karar! Herkese sürpriz oldu
Chelsea'den G.Saray'a transfer şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'ya deplasmanda Newcastle çelmesi! Chelsea'ya deplasmanda Newcastle çelmesi! 16:10
Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray... Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray... 15:59
Arda Güler El Clasico'da ilk 11'de! Arda Güler El Clasico'da ilk 11'de! 15:17
G.Saray'da dev maçın hazırlıkları başladı! G.Saray'da dev maçın hazırlıkları başladı! 15:05
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı detayları! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı detayları! 14:50
Napoli-Genoa maçı ne zaman? Napoli-Genoa maçı ne zaman? 14:38
Daha Eski
Torino-Inter maçı ne zaman? Torino-Inter maçı ne zaman? 14:32
Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? 14:24
F.Bahçe Xhaka için gözünü kararttı! G.Saray ne verirse... F.Bahçe Xhaka için gözünü kararttı! G.Saray ne verirse... 13:43
Fırtına'da G.Saray mesaisi başladı! Fırtına'da G.Saray mesaisi başladı! 13:34
Adalı'dan flaş Muleka açıklaması! Adalı'dan flaş Muleka açıklaması! 13:28
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 12:45