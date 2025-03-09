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Haberler Sivasspor Rey Manaj gözünü açtı: "Haftaya oynayabilecek miyim?" dedi

Rey Manaj gözünü açtı: "Haftaya oynayabilecek miyim?" dedi

Göztepe maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, kendine geldiğinde doktorlara, "Haftaya oynayabilecek miyim?" sorusunu sordu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 18:31
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Rey Manaj gözünü açtı: "Haftaya oynayabilecek miyim?" dedi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Arnavut futbolcu Rey Manaj, 3. dakikada Koray Günter ile yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Manaj, kendine gelince doktorlara, "Haftaya oynayabilecek miyim?" sorusunu sordu.

SCÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile SCÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm de Rey Manaj'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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