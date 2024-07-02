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TRANSFER HABERLERİ: Bekir Turaç resmen Sivasspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 14:50
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TRANSFER HABERLERİ: Bekir Turaç resmen Sivasspor'da!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen sporcu, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bekir Turaç, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 28 maçta 15 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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