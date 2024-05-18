Sivasspor farka koştu!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupaları ve düşme hattını etkilemeyen maçta İstanbulspor, Sivasspor'u ağırladı. Yiğidolar, Süper Lig'den düşen rakibini 3 golle geçmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar, 17'de Charisis'le gol perdesini açtı. 20'de Appindangoye'nin kafa vuruşu üst direkten döndü. 43'te Bartuğ'un asistinde Turgunboev ağları sarsıp, ilk yarının sonucunu belirledi: 2-0.

KOITA'DAN ŞIK GOL

İkinci yarıda da üstün olan taraf Sivasspor'du. Rakibi karşısında skor avantajını kullanan kırmızı beyazlılar, 54'te farkı üçe çıkardı. Manaj'ın asistinde ceza sahasındaki Koita, önündeki savunmacıyı şık bir çalımla geçip, güzel bir plaseyle skoru 3-0 yaptı. Boğalar, 81'de Vefa'yla maçın sonucunu belirledi: 3-1. İstanbul ekibinde Duhaney, 84 ve 86'da gördüğü çift sarı kartla oyundan atıldı.

MANAJ, VAR'A TAKILDI

Sivasspor'da 32 maçta 18 golle, gol krallığı yarışındaki Rey Manaj, İstanbulspor karşısında gol atamadı. 26 yaşındaki Arnavut yıldızın ikinci yarıda attığı gol, VAR'dan ofsayta takıldı. Başarılı santrfor, gol katkısı yapamasa da Koita'nın attığı 3. golün asistini yaptı