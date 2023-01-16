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Sivasspor Kayseri'ye gitti! Uğur Çiftçi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teco Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti. Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde, adı Galatasaray'la anılan Uğur Çiftçi de yer aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:01
Sivasspor Kayseri'ye gitti! Uğur Çiftçi...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Teco Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Kayseri'ye gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Teco Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından karayolu ile Kayseri'ye hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Leke James, Mustapha Yatabare ve Karol Angielski'nin yer almadığı 21 kişilik kafilede şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Eren Kaya.


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