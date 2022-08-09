Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, taraftara takımlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında sahalarında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatarak, ilk maçların sıkıntılı geçebileceğini belirtti.

Oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Tabii ki bu oyun bize yetmez. Hem Avrupa'da hem de ligde oynayacağımız için bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Acil şekilde transferimizi bitirmemiz gerekiyor. Hem Avrupa'da hem de ligde devam etmek istiyorsak eksik olan yerlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra da çalışarak iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR FUTBOLCUDAN DAHA ÖNEMLİ"

Ligde bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor geçtiğimiz sezondan itibaren çok iyi transferler yaptı. Zor bir takım. Sahalarında 30-35 bin taraftara oynuyorlar. Biz o maçlara gittiğimiz zaman gıpta ediyoruz. İlk hafta sahamızda oynadığımız Gaziantep FK maçında bin 200 taraftar vardı. Onların da çoğu gurbetçi arkadaşlardı. Gerçekten çok üzüldüm. Bizim taraftarımız bu olmamalı. Haklı oldukları konu da olsa gelip takımı desteklemeleri gerekiyor. Taraftar futbolcudan daha önemli. Onların vereceği destekle futbolcu arkadaşlar daha coşkulu, daha istekli oluyor. Onların tezahüratları ile etkileniyor, karşı takıma baskı kuruyorlar. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var. Mutlaka takımı desteklemeleri gerekiyor. Taraftar iyi gün dostu değil, kötü gün dostudur. Bu yolu onlarla beraber yürümek istiyoruz. Ben bu maçı saymıyorum. Bundan sonra onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Onların desteği olmazsa bir yanımız eksik gibi oluyor. Onların coşkusuyla biz çok şey kazandırdık, bu sene de kazandıracağız. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da başarılı olmak. Geçtiğimiz sezon gibi eksik gidip elenmek istemiyorum."

"MALMÖ İYİ BİR TAKIM"

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında muhtemel rakipleri Malmö'yü değerlendiren Çalımbay, İsveç ekibinin iyi bir takım olduğunu belirtti.

Malmö'yle hem oyuncu hem de hem de antrenör olarak karşılaştığını anımsatan Çalımbay, "Beşiktaş ile Türkiye'de 1-0 yenildik. Deplasmanda ise 4-1 yenerek eledik. Malmö ters bir takım. Ne olursa olsun oyun düzenini bozmayan, uzun oyunculardan kurulu, kanatlarını kullanan, tıpkı İngiliz ekolü gibi bir takım. Bana göre en kuvvetli takım bize çıktı. 3-4 oyuncu almamız lazım. Hepsinin ismini yönetime verdik. O maça arkadaşları hazır şekilde götürebilirsek, çok daha avantajlı duruma geçebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.