Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig’de 15. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de 15. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. İşte haftanın tüm hakem kadroları…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:10
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

