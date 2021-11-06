Sivasspor Giresunspor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede iki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sivasspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor puanını 10'a çıkardı.

UĞUR ÇİFTÇİ KIZARDI!

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, ceza sahasına içine girmek üzere olan Diabate'ye yaptığı hareket sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

TRAOURE DE KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Giresunspor'da Hamidou Traoure 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Max Gradel'i kolundan çekerek indiren Traoure gördüğü kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Giresunspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.