Yiğido sahnede

Süper Lig'i 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme oynama hakkı kazanan Sivasspor bugün sahneye çıkıyor. Yiğidolar, Moldova temsilcisi Petrocub'a konuk oluyor. Kırmızı-beyazlılar, bugün Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek. 29 Temmuz'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur için avantajlı skor arayan Sivasspor, galibiyet arayacak.

TEMSİLCİMİZDE 6 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 6 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Alaaddin Okumuş, Furkan Sağman ve Samba Camara ile milli takımda bulunan Max Gradel, Petrocub karşısında olmayacak. Ülke puanı açısından büyük önem taşıyan maç öncesi Yiğidolar, 14 Avrupa karşılaşmasına çıktı. 4 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sivasspor, bu karşılaşmada 3 puan için savaşacak.

PETROCUB-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PETROCUB: MEIRA, REVENCO, EFROS, POTIRNICHE, JARDAN, DOUANLA, BOGACIUC, SANDU, AMBROS, M. PLATICA, S. PLATICA

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, KORAY A., GOUTAS, CANER O., ZİYA, COFFİE, HAKAN A., FAJR, HENRIQUE, KAYODE, YATABARE