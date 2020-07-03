Rıza Çalımbay'dan Kone açıklaması! "1 yıl daha kalmasını istiyorum" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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'dan Kone açıklaması! "1 yıl daha kalmasını istiyorum"

Rıza Çalımbay'dan Kone açıklaması! "1 yıl daha kalmasını istiyorum"

Demir Grup Teknik Direktörü , sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu 'nin 1 yıl daha takımda kalmasını istediğini söyledi.

ekiplerinden Demir Grup 'da , Spor'a konuştu.

Golcü futbolcu 'nin takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Çalımbay, "Kone herkese örnek olan birisi. Onun bir sene daha Sivasspor'da oynamasını istiyorum. Anlaşma sağlanırsa Kone ile devam edeceğiz" dedi.

KONE'DEN '2 NUMARA' AÇIKLAMASI

Teknik direktör Çalımbay ile birlikte konuşan Aroune Kone ise forvet olmasına rağmen neden 2 numarayı giydiğini açıkladı. 2 numaranın kendisine şans getirdiğini söyleyen Kone, " ve 'de de 2 numaralı forma ile oynamıştım. 2 numaralı forma bana şans getiriyor. O yüzden yeniden bu formayı giydim. Sivasspor'a şans getirsin diye" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİM"

Maç içerisinde çok sakin bir yapısı olduğunu ve hiç görmediğini söyleyen Fildişili futbolcu, "Maç içerisinde de bazen sinirlensem de kendime hakim olmaya çalışıyorum. bir takım oyunu ve ben takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Zaten kariyerim boyunca hiç kırmızı kart görmedim. Sadece 4 kez gördüm. Son sarı kartımı maçında gördüm" diye konuştu.

  1. 03.07.2020
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