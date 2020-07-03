Rıza Çalımbay'dan Kone açıklaması! "1 yıl daha kalmasını istiyorum"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu Arouna Kone'nin 1 yıl daha takımda kalmasını istediğini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'a konuştu.
Golcü futbolcu Arouna Kone'nin takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Çalımbay, "Kone herkese örnek olan birisi. Onun bir sene daha Sivasspor'da oynamasını istiyorum. Anlaşma sağlanırsa Kone ile devam edeceğiz" dedi.
KONE'DEN '2 NUMARA' AÇIKLAMASI
Teknik direktör Çalımbay ile birlikte konuşan Aroune Kone ise forvet olmasına rağmen neden 2 numarayı giydiğini açıkladı. 2 numaranın kendisine şans getirdiğini söyleyen Kone, "İspanya ve İngiltere'de de 2 numaralı forma ile oynamıştım. 2 numaralı forma bana şans getiriyor. O yüzden yeniden bu formayı giydim. Sivasspor'a şans getirsin diye" ifadelerini kullandı.
"HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİM"
Maç içerisinde çok sakin bir yapısı olduğunu ve hiç kırmızı kart görmediğini söyleyen Fildişili futbolcu, "Maç içerisinde de bazen sinirlensem de kendime hakim olmaya çalışıyorum. Futbol bir takım oyunu ve ben takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Zaten kariyerim boyunca hiç kırmızı kart görmedim. Sadece 4 kez sarı kart gördüm. Son sarı kartımı Galatasaray maçında gördüm" diye konuştu.
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